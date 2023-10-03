Prigojin’i törenle andılar

Ağustos sonunda Rusya’nın Tver şehri yakınlarında şüpheli bir uçak kazasında hayatını yitiren Wagner lideri Yevgeni Prigojin, ölümünün 40. gününde kahraman gibi anıldı. St. Petersburg’daki mezarında gerçekleşen anma törenine Prigojin’in aile mensupları ve Wagner’in paralı savaşçıları katıldı. Wagner lideri için birçok şehirde tören düzenlendi. Anma etkinliğine katılan bazı vatandaşlar, kazanın ardında Rus hükümetinin olduğuna inandıklarını söyledi.





Ailesi çiçek bıraktı

62 yaşında hayata veda eden Prigojin’in St Petersburg'daki mezarına annesi Violetta ve oğlu Pavel çiçek bıraktı. Destekçileri ise tören sırasında Wagner'in üzerinde kafatası ve "Kan, Onur, Anavatan, Cesaret" sloganı bulunan siyah bayraklarını dalgalandırdı. Rusların önemli bir kısmının mensup olduğu Doğu Ortodoks Kilisesi’nde ruhun ölümden sonraki 40. günde cennete ya da cehenneme son yolculuğunu yaptığına inanılıyor.





Diğer şehirlerde de anıldı

Prigojin, St. Petersburg dışında Moskova ve diğer Rus şehirlerinde de çok sayıda Wagner savaşçısı ve halkın katılımıyla yapılan törenlerde anıldı. Rus devlet televizyonunun ise Prigojin hakkında herhangi bir yayın yapmaması dikkat çekti.





O bir vatanseverdi

Wagner’in asker toplama kolu olarak görev yapan organizasyon, Telegram hesabında yaptığı paylaşımda Prigojin için “Bazı olaylar nedeniyle eleştirilebilir ama o, vatanını çıkarlarını farklı kıtalarda savunan bir vatanseverdi” ifadelerini kullandı. Mesajda ayrıca Prigojin’in karizmatik bir figür olduğu, savaşçılarına ve halka yakın olduğu belirtilerek bu yüzden Rusya’da ve yurt dışında popüler olduğu kaydedildi.





Hükümeti suçladılar

Törene katılan bazı vatandaşlar, gizemli uçak kazasının arkasında Rusya hükümetinin olduğuna inandıklarını belirtti. Prigojin, Wagner’in önemli ismi Dmitri Utkin ve diğer 8 kişiyle Rusya’nın Tver şehri yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybetmişti.



