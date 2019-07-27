Göstericiler, Hong Kong’da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin’e, Makao Özel İdare Bölgesi’ne ve Tayvan’a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının tamamen iptalini istiyor.

'ZORBALIK VAR'

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestolar havaalanına taşındı. Binden fazla gösterici, dünyanın en kalabalık havaalanlarından Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar geliş terminalinde toplandı. Pankartlar taşıyan ve el ilanları dağıtan siyah giyimli protestocular, terminale gelen yolcuları, "İsyan yok, sadece zorbalık var" sloganlarıyla karşıladı.

SİNGAPUR’DAN UYARI

Protestoculardan bazıları, yolculara şehirde devam eden krizi açıklarken bazıları da pazar günü bir tren istasyonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda polisin başarısız müdahalesini kınadı. Eylemciler, Hong Konglu yetkililerin saldırganlara soruşturma açması için imza kampanyası başlattı. Komşu ülke Singapur ise, vatandaşlarını şehirdeki bazı noktalardan uzak durmaları konusunda uyardı.