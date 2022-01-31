Dünya Putin Almanlarla görüşecek
AVRUPA

Putin Almanlarla görüşecek

İngiltere merkezli Financial Times’ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalyan iş dünyasıyla yaptığı toplantının bir benzerini Almanya ile de yapmaya hazırlanıyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Putin Almanlarla görüşecek
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki günlerde Alman iş insanlarıyla biraraya geleceği iddia edildi. İngiltere merkezli Financial Times’ın haberine göre Putin, İtalyan iş dünyasıyla yaptığı toplantının bir benzerini Almanya ile de yapmaya hazırlanıyor.

Alman Doğu Avrupa Ekonomik İlişkiler Komitesine yakın bir ismin aktardığı bilgiye göre Putin, Alman iş insanları ile video konferans aracılığıyla görüşecek. Ancak şu an için tarihin belli olmadığı kaydedildi. Putin geçen hafta İtalya’nın dev şirketleri UniCredit, Pirelli ve Enel’in üst düzey yöneticileriyle bir toplantı yapmıştı.

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