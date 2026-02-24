Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Putin 'istihbarat aldık' diyerek duyurdu: TürkAkım ve Mavi Akım hedefte

Putin 'istihbarat aldık' diyerek duyurdu: TürkAkım ve Mavi Akım hedefte

19:4924/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Putin, enerji hatlarına sabotaj girişimi uyarısı yaptı.
Putin, enerji hatlarına sabotaj girişimi uyarısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında Karadeniz üzerinden Türkiye’ye uzanan TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz hatlarına yönelik sabotaj hazırlığı yapıldığını öne sürdü. Bu girişimlerin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecini baltalamayı amaçlayan bir provokasyon olabileceğini savunan Putin, enerji altyapısının güvenliğinin artırılması talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da gerçekleştirilen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısında, "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz’in altından Türkiye’ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" dedi.

TürkAkım ve Mavi Akım hattına sabotaj şüphesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısına katıldı. Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunurken savaşın başladığı tarihten bu yana Rus petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılara değindi. Rusya Devlet Başkanı, bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna işaret ederek, Karadeniz üzerinden Türkiye’ye doğalgaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu. Putin, "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz’in altından Türkiye’ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Barış sürecini nasıl yok edeceklerini bilmiyorlar"

Söz konusu açıklama üzerinden Ukrayna’yı ve Ukrayna’ya destek veren diğer ülkeleri müzakere sürecini baltalamakla suçlayan Putin, "Bir türlü sakinleşmediler. Diplomatik çözüm içeren bu barış sürecini nasıl yok edeceklerini bilmiyorlar. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Hasımlarının Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için çabalarını sürdürdüğünü savunan Putin, "En üst noktaya kadar bunu zorlayacaklar ama başaramayacaklar" dedi.

Putin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliğinin arttırılması ile Rus sınırlarının korunmasına yönelik talimat verdiğini kaydetti.



#TürkAkım
#MaviAkım
#Rusya
#Vladimir Putin
#Karadeniz
#Türkiye
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 MEB takvimi