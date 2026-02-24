Avrupa'yı sarsan savaş 5. yılında

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgali, 24 Şubat 2022’de başlamasının üzerinden dört yıl geçerken, Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük çatışmasına dönüştü. Savaşın insan, toprak ve ekonomik maliyetleri çok yüksek oldu. El Cezire'nin haberine göre her iki tarafın açıkladığı sayıların farklılığına rağmen savaşın neden olduğu toplam askeri kayıpların milyonlara ulaştığı tahmin ediliyor. Rusya’nın ordusunun dört yıl içinde yaklaşık 1,2 ila 1,25 milyon askeri kayıp verdiği düşünülüyor. Bu kayıpların en az 325 bininin ölü geri kalanların ise yaralı askerlerden oluştuğu bağımsız araştırmalar tarafından belirtiliyor. Ukrayna ise kendi verilerine göre yaklaşık 600 bin askerî kayıp yaşadı ve bunların içinde 140 bin civarında ölüm olduğu tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski savaş boyunca Ukrayna ordusunda 55 bin civarında askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Milyonlar yerinden oldu

Sivil halk da ağır bedel ödedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Misyonu’na göre, yaklaşık 15 bin Ukraynalı sivil yaşamını yitirdi, 40 binin üzerinde sivil yaralandı. 2025, savaşın siviller açısından en ölümcül yılı oldu. Savaşın yol açtığı belki de en büyük toplumsal etki, nüfusun yer değiştirmesi oldu. Savaş öncesi 42 milyon civarında nüfusu olan Ukrayna’da yaklaşık 5 milyon kişi Rus işgali altındaki bölgelerde yaşıyor, 5,9 milyon kişi ülkeyi terk ederek Avrupa’ya sığındı, milyonlarca kişi ise yerinden oldu. Ayrıca binlerce çocuğun zorla Rusya’ya götürüldüğü iddia ediliyor.

Yüzde 19'u Rus kontrolünde

Rusya, 2022'de savaşın başında Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 26’sını kontrol ederken daha sonra kayıplar yaşandı. 2025 sonu itibarıyla hâlâ ülkenin yaklaşık yüzde 19,3’ü Rus kontrolü altında bulunuyor. Bu yaklaşık 116 bin km karelik bir alanı kapsıyor. Ukrayna'nın Zaporijya, Kırım, Donbass bölgelerinin çoğunluğu Rus işgali altında kalmış durumda.

Batı'dan 297 milyar dolar yardım

Savaş, her iki tarafın da savunma bütçelerini büyük ölçüde yükseltti. Rusya’nın savunma harcamaları 2022’de 102 milyar dolara çıkarken, 2024’te yaklaşık 149 milyar dolara ulaştı. Ukrayna’nın bütçesi ise 2025’te rekor seviyeye yükselerek yaklaşık 71 milyar dolar oldu. Bu artış büyük ölçüde AB ve ABD’nin sağladığı destekler sayesinde finanse edildi. Aralık 2025 itibarıyla ABD, AB ve diğer ülkelerinin Kiev'e maddi yardımının 297 milyar doları bulduğu kaydediliyor. Ayrıca Batı yaptırımları, Rusya’nın yastık fonu niteliğindeki altın ve döviz rezervlerinin yarısından fazlasını dondurdu. Bu fonlar Avrupa tarafından Ukrayna’nın askeri ve yeniden yapılanma ihtiyaçları için kullanılmak üzere tahsis edildi.











