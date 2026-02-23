Rusya’nın Seul Büyükelçiliği’ne 'Zafer bizim olacak' pankartı

Seul’de diplomatik çevrelerde söz konusu pankarta yönelik tepkiler artarken, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere çeşitli diplomatik temsilciliklerin konuyla ilgili endişelerini Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’na ilettiği bildirildi. Diplomatik kaynaklar, başka bir ülkenin başkentinde devam eden bir işgal savaşında zafer ilan eden ifadelerin kullanılmasının diplomatik teamüllere aykırı olduğunu belirtiyor.

Öte yandan Rusya’nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev, 11 Şubat’ta büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore birliklerinin Kursk bölgesinin güney kesiminin Ukrayna güçleri ve Batılı paralı askerlerden “kurtarılmasına” katkı sağladığını söyledi. Zinoviev, “Kuzey Kore birliklerinin büyüklüğünü unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, pankart ve büyükelçinin açıklamalarını “açıkça aşırı” olarak nitelendirdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal ettiğini savunduğu Rusya’nın, büyükelçilik binasında “yasa dışı bir savaşa” ilişkin tutumunu kamuya açık şekilde sergilemesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Yetkililer, söz konusu pankartın Güney Kore kamuoyunda tepkiye yol açabileceğini ve Seul’de Ukrayna Büyükelçiliği’nin de bulunması nedeniyle gereksiz diplomatik gerilim yaratabileceğini ifade etti.

Bakanlık pankartın kaldırılmasını talep ederken, Rusya tarafı bunu reddetti. Güney Kore hükümeti, diplomatik misyonların dokunulmazlığını güvence altına alan Vienna Convention on Diplomatic Relations uyarınca büyükelçilik binasına müdahale edemiyor.