Dünya Putin NATOyu diriltiyor mu? Mukabele Kuvveti devrede
AVRUPA

Putin NATO’yu diriltiyor mu? Mukabele Kuvveti devrede

Rusya işgaline karşı pasif kalmakla suçlanan NATO, 40 bin askerden oluşan Mukabele Kuvveti’ni “caydırıcılık ve savunma rolü” için ilk kez Doğu Avrupa’ya konuşlandıracak. NATO üyelerinin ardı ardına Moskova’ya karşı tutum alması da dikkat çekti. “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmişti ama şimdi canlandı” yorumları yapılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin NATO’yu diriltiyor mu? Mukabele Kuvveti devrede
Arşiv

NATO’nun yaklaşık 40 bin askerlik yüksek hazırlıklı birliklerden oluşan Mukabele Kuvveti, caydırıcılık ve savunma rolü çerçevesinde ilk kez görevlendirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birliğin ilk kez Doğu Avrupa’ya konuşlandırılacağını açıkladı. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters ise “Bu, tarihi bir andır ve ittifak, caydırıcılık ve savunma rolü içinde ilk kez bu yüksek hazırlıklı kuvvetleri görevlendirmiştir” açıklaması yaptı.

NATO’nun ilk defa toplu savunma kapsamında harekete geçirdiği Mukabele Kuvveti, krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse bedeli ağır olacak
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse bedeli ağır olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı
5 gollü maçta Beşiktaş kazandı

5 gollü maçta Beşiktaş kazandı

​Beşiktaş, kritik deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Aşılamada büyük başarı

Aşılamada büyük başarı

​Türkiye'nin 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

Gol krallığında ikinci sıraya yükseldi.

​Moskova derbisinde klas bir gole imza attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.