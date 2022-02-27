Putin NATO’yu diriltiyor mu? Mukabele Kuvveti devrede

NATO’nun yaklaşık 40 bin askerlik yüksek hazırlıklı birliklerden oluşan Mukabele Kuvveti, caydırıcılık ve savunma rolü çerçevesinde ilk kez görevlendirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birliğin ilk kez Doğu Avrupa’ya konuşlandırılacağını açıkladı. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters ise “Bu, tarihi bir andır ve ittifak, caydırıcılık ve savunma rolü içinde ilk kez bu yüksek hazırlıklı kuvvetleri görevlendirmiştir” açıklaması yaptı.

NATO’nun ilk defa toplu savunma kapsamında harekete geçirdiği Mukabele Kuvveti, krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor.

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