Putin'den ABD'ye 'nükleer' misilleme: Güvenlik Konseyi'ne 'çalışmalar başlasın' talimatı

"Dolayısıyla ABD, dünyadaki küresel stratejik istikrar sistemini yıkmak için nükleer deneme yasağından vazgeçebilir. ABD'nin nükleer denemeler yapma yönündeki planları, Rusya için askeri tehlike seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için her türlü şart ve koşulda düşmana zarar verebilecek nükleer potansiyelimizi desteklemeliyiz. Böylece tam ölçekli nükleer denemelerin yapılması için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğu kanaatindeyim."