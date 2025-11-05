Putin-Trump zirvesi iptal olmuştu: Rusya'dan yeni açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden bir zirve yapılması için gerekli koşulların sağlanamadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya-ABD arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD ile doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasından yana olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını belirtti.
Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimaline ilişkin ise şunları kaydetti: