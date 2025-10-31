Pentagon'dan Ukrayna'ya Tomahawk onayı: Son karar Trump'ta

Yeni Şafak
Pentagon'un sevkiyatına onay verdiği Tomahawk'ların savaşın seyrinde dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.
Pentagon'un sevkiyatına onay verdiği Tomahawk'ların savaşın seyrinde dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.

Pentagon, uzun menzilli Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı, sevkiyatın ülkenin savunma stoklarını olumsuz etkilemeyeceği sonucuna vardığını açıkladı. Ancak teslimata ilişkin nihai kararın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceği belirtildi.

Pentagon, uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi için onay verdi.

CNN’in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, yaptığı değerlendirmede sevkiyatın ülkenin savunma stoklarını olumsuz etkilemeyeceği sonucuna vardı.

Bakanlık, bu kararın ardından Beyaz Saray’a yeşil ışık yaktı. Ancak füzelerin Ukrayna’ya gönderilmesine ilişkin nihai kararın Başkan Donald Trump tarafından verileceği belirtildi.

Savaşın seyrinde dönüm noktası olabilir

ABD, daha önce Ukrayna’ya NASAMS ve Patriot hava savunma sistemleri ile uzun menzilli HIMARS roket sistemleri göndermişti.

Tomahawk füzelerinin sevkiyatının savaşın seyrinde stratejik bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.



