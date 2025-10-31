Pentagon'dan Ukrayna'ya Tomahawk onayı: Son karar Trump'ta

Pentagon, uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi için onay verdi.

CNN’in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, yaptığı değerlendirmede sevkiyatın ülkenin savunma stoklarını olumsuz etkilemeyeceği sonucuna vardı.

Bakanlık, bu kararın ardından Beyaz Saray’a yeşil ışık yaktı. Ancak füzelerin Ukrayna’ya gönderilmesine ilişkin nihai kararın Başkan Donald Trump tarafından verileceği belirtildi.

Savaşın seyrinde dönüm noktası olabilir

ABD, daha önce Ukrayna’ya NASAMS ve Patriot hava savunma sistemleri ile uzun menzilli HIMARS roket sistemleri göndermişti.

Tomahawk füzelerinin sevkiyatının savaşın seyrinde stratejik bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.







