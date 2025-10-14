Tomahawk krizi derinleşiyor

ABD, Ukrayna ve Rusya üçgeninde bir süredir devam eden "Tomahawk krizi" taraflardan yapılan açıklamalarla derinleşmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ortadoğu ziyareti öncesi Başkanlık uçağı Air Force One'da Ukrayna’ya Tomahawk füzesi gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya, "Tomahawk konusunu Rusya ile konuşmam gerekir çünkü saldırganlığı bir tık yukarı taşıyor. Eğer Rusya-Ukrayna Savaşı anlaşmayla bitmezse Tomahawk füzesi gönderebiliriz çünkü savaşın bitmesini istiyorum" cevabını vermesine Rusya'dan karşılık gelmekte gecikmedi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Tomahawk seyir füzelerini Ukrayna'ya vermesi durumunda bunun herkes için, özellikle de ABD Başkanı Donald Trump için kötü sonuçlanabileceğini belirtti.

KÖTÜ SONUÇLANABİLİR

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Rusya'yı birçok kez bu konuda tehdit ettiğini ve "2 nükleer denizaltının gereken yere konuşlandırıldığı" yönünde açıklamalar yaptığını anımsatan Medvedev, "Tomahawk füzelerinin Kiev'in değil, ABD'nin fırlatacağını" savundu. Medvedev, "Uçuş esnasında Tomahawk füzelerinin nükleer veya konvansiyonel olup olmadığını tespit etmek imkansız. Bu füzelerin sevkiyatı herkes için, özellikle de Trump için kötü sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

SADECE ASKERİ HEDEFLERDE KULLANACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de ABD'den talep ettikleri Tomahawk füzeleriyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Zelenski bu füzelerle Rusya topraklarında sadece askeri hedeflerin vurulacağını belirtirken, Rus enerji altyapısını da "askeri hedef" olarak tanımladı. Zelenski, "Ruslar enerji kaynaklarını satıyor, bu parayı askeri sektöre yatırıyor. Bizim için bunlar askeri hedeflerdir" ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri, uzun menzilli saldırılardan sadece askeri hedeflerin vurulması kapsamında bahsettiklerinin altını çizdi.

ABD'DEN İSTİHBARAT DESTEĞİ ARTTI

Öte yandan İngiliz Financial Times gazetesinin çok sayıda ABD’li ve Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi son aylarda Ukrayna’nın Rus enerji tesislerine uzun menzilli saldırılar düzenlemesine yardımcı oluyor. Habere göre Kiev’in rota planlama, irtifa, zamanlama ve görevleri şekillendirmesine yardımcı olan ABD istihbaratı, cephe hattının çok ötesindeki petrol rafinerileri de dahil olmak üzere önemli Rus enerji varlıklarına saldırılar düzenlenmesini sağladı. Haberde Washington’ın planlamanın tüm aşamalarında yakından yer aldığı kaydedilirken, desteğin Rusya ekonomisini baltalamak ve Putin’i bir anlaşmaya zorlamak için kullandığı bir “araç” olma amacı taşıdığı belirtildi.



















