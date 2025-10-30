Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, durdurulan nükleer silah denemelerinin yapılması durumunda Rusya'nın aynı şekilde hareket edeceğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere nükleer silah konusunda açıklamalarda bulundu.
Trump’ın, başka ülkelerin nükleer silah denediğini iddia ettiğini dile getiren Peskov, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.
Rusya’da nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesi ve "Poseidon" insansız denizaltı aracının test edildiğine dikkati çeken Peskov, bunun nükleer deneme olmadığını savundu.
ABD'nin nükleer denemeleri yeniden başlatma planlarını Rusya'ya resmen bildirmediğini söyleyen Peskov, iki ülke arasında yeni bir silahlanma yarışının söz konusu olmadığını vurguladı.
Putin’in daha önce ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca uyma teklifinde bulunduğunu anımsatan Peskov, ABD’den bu konuda yanıt almadıklarını söyledi.
Sözcü Peskov, Moskova ve Washington arasında başlayan diyaloğun çıkmaza girmediğini belirtti.