Rusya: Kiev'in terör saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk

Rusya: Kiev'in terör saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk

15:3330/10/2025, Perşembe
AA
Rusya: Kiev'in terör saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk
Rusya: Kiev'in terör saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduklarını duyurdu. Ukrayna ordusu, zaman zaman Rus bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor.​​​​​​​

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.


Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri, bu işletmelerin çalışmasını sağlayan enerji altyapı tesisleri ve askeri havaalanlarına yönelik havadan, denizden ve karada uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu ve saldırının amacına ulaşıldı."


Ukrayna ordusu, zaman zaman Rus bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor.​​​​​​​




#Rusya
#saldırı
#savaş
#Ukrayna
