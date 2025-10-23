Rusya uyardı: ABD'nin yaptırım kararı Ukrayna krizini tırmandıracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le zirvenin iptal edildiğini açıkladığına dikkati çeken Zaharova, "Rusya, ABD ile dışişleri bakanlıklar aracılığıyla Putin-Trump arasında 16 Ekim'de yapılan telefon görüşmesinde varılan mutabakatları yerine getirmek amacıyla temasları sürdürmeye açık. Amaç, Rus-Amerikan diyaloğunun, hem ikili ilişkilere hem de Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili atılacak adımlara dair parametrelerinin belirlemektir." ifadelerini kullandı.

Washington'ın, atılan adımlarla ilgili değerlendirmelerini ve gerekçelerini kamuoyu dahil Rusya ile de paylaşmaya devam edeceği umudunu dile getiren Zaharova, "Bununla birlikte Rusya, Ukrayna meselesinin siyasi ve diplomatik çözümünde, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktan başka bir alternatif olmadığından hareket ediyor." dedi.

"Bu hedeflerin, Ukrayna'nın tarafsız ve herhangi bir askeri bloka dahil olmaması, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması, Rusça konuşanların hak ve özgürlüğünün sağlanması ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin herhangi bir engel olmadan faaliyetlerini sürdürülmesini içerdiğini" belirten Zaharova, bunların ABD ve diğer ülkelerle diyaloğun başlangıç noktası olduğunu vurguladı.

Zaharova, şöyle devam etti:

"Avrasya ve daha geniş anlamda küresel bölünmez güvenlik sisteminin inşası bağlamında, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldıracak ve kalıcı bir barışı sağlayacak çözüme ihtiyacımız var. Rusya ve ABD başkanlarının Ukrayna çözümü için siyasi bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılması ve bunun somut sonuçlara dönüştürülmesine yönelik başlattıkları sürecin devam etmesi için önemli engeller görmüyoruz"

Zaharova, sürecin zor olduğunu ve bu konuda elinden geleni yapacaklarını vurguladı.

"ABD'nin yaptırımları, ekonomideki istikrara zarar verecek"

Zaharova, ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulama kararına ilişkin "Bunu, Ukrayna meselesinin çözümlerin sağlanmasına yönelik sinyallere ters etki yaratan bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Bu yaptırımların yasa dışı olduğunun altını çizen Zaharova, "Mevcut ABD yönetimi, eski yönetimleri örnek almaya başlarsa, bunun sonucu aynı olacak. Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomideki istikrara zarar verecek" diye konuştu.

ABD’nin yaptırım kararının, Rusya için herhangi bir sorun yaratmayacağını ifade eden Zaharova, ülkesinin ekonomi ve enerji alanlardaki potansiyelini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

"AB'nin yaptırım kararına yanıt vereceğiz"

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketine onay vermesini de değerlendiren Zaharova, bunların Rus ekonomisini etkilemediğine ve AB'ye zarar verdiğine işaret etti.

Sözcü Zaharova, Brüksel'in Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme seçeneklerin büyük ölçüde tükendiğine dikkati çekerek "Rusya, her türlü düşmanca eyleme karşılık verme hakkını kendisinde saklı tutuyor. Temel çıkarlarımızı dikkate alarak yeterli ve dengeli yanıt verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.







