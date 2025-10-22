Yeni Şafak
Rusya duyurdu: Ukrayna'da iki yerleşim yeri ele geçirildi

Rusya duyurdu: Ukrayna'da iki yerleşim yeri ele geçirildi

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedildi.

Ateşkes tartışmaları sürerken Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Karşılıklı saldırılar devam ederken Rusya, Ukrayna'da Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde İvanovka, Zaporijya bölgesinde de Pavlovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Zaporijya bölgesinde Poltavka, Donetsk bölgesinde de Çunişino yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.



