Dünya Putinden Netanyahuya Başbakan sen olmasaydın İsrail ve Rusya savaşa girebilirdi
ORTADOĞU

Putin'den Netanyahu'ya: Başbakan sen olmasaydın İsrail ve Rusya savaşa girebilirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi" dediğini söyledi

Haber Merkezi Diğer
Vladimir Putin
Vladimir Putin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud içindeki başkanlık seçimi öncesi İsrail Radyosu'na verdiği özel röportajda Putin ile arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasındaki yakın ilişkiye değinen Netanyahu, "Putin bana aramızdaki dostluk olmasa kendimizi (Rusya ile İsrail) askeri bir çatışmanın içinde bulabileceğimizi söyledi. Birkaç ayda bir görüşmemiz sayesinde bu engellenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açma kararı verdiği Netanyahu, bu konuda İsrail Meclisine dokunulmazlık başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu ise cevaplamadı.

Likud'un yarın yapılacak başkanlık seçimi Başbakan Binyamin Netanyahu ile milletvekili Gideon Saar arasında geçecek. Netanyahu'nun partideki başkanlık koltuğunu büyük ihtimalle koruyacağı belirtiliyor.

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