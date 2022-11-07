Dünya Putinin füze papazı cephede öldürüldü
ASYA

Putin'in 'füze' papazı cephede öldürüldü

Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rus ordusuyla birlikte cepheye giden Ortodoks Kilisesi'nin başrahibi Mikhail Vasiliev'in öldürüldüğü öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Putinin füze papazı cephede öldürüldü
Mikhail Vasiliev

Cephe hattında ise Rus ordusuyla birlikte Ukrayna'ya savaşmaya giden Ortodoks Kilisesi'nin başrahibi Mikhail Vasiliev, 6 Kasım Pazar sabahı öldürüldü. On yıllardır Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Tapınağı papazı olan Vasiliev, bir şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

Birçok cephede yer aldı

1971 doğumlu papaz, daha önce din görevlisi olarak 'sıcak bölge'lere seyahat etmiş bir isim. Vasiliev'in bulunduğu yerler arasında Kosova, Bosna Hersek, Abhazya, Kırgızistan, Kuzey Kafkasya ve Suriye var.

Bir keresinde paraşütle atlayan Vasiliev'in paraşütü tamamen açılmadı. Yere düşünce iki omuru ayrılan Vasiliev, iyileşince görevine tekrardan geri döndü.

Ukrayna’yı karanlığa gömme planı
DÜNYA
Ukrayna’yı karanlığa gömme planı

İşgalin zararı 349 milyar dolar: Ukrayna ekonomisinde büyük çöküntü
DÜNYA
İşgalin zararı 349 milyar dolar: Ukrayna ekonomisinde büyük çöküntü
Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Para cezası var.
Trabzonsporunrakibi belli oldu

Trabzonspor'un
rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı.
CHPli Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

Türkiye Yüzyılı vurgusu: Milletimizin ve insanlığın tarihine birlikte hayata geçireceğiz

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Ölü ve yaralılar var.

Emekli imam yaptı: Ne olduğunu kimse anlayamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.