Putin'in 'füze' papazı cephede öldürüldü

Cephe hattında ise Rus ordusuyla birlikte Ukrayna'ya savaşmaya giden Ortodoks Kilisesi'nin başrahibi Mikhail Vasiliev, 6 Kasım Pazar sabahı öldürüldü. On yıllardır Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Tapınağı papazı olan Vasiliev, bir şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

Birçok cephede yer aldı

1971 doğumlu papaz, daha önce din görevlisi olarak 'sıcak bölge'lere seyahat etmiş bir isim. Vasiliev'in bulunduğu yerler arasında Kosova, Bosna Hersek, Abhazya, Kırgızistan, Kuzey Kafkasya ve Suriye var.

Bir keresinde paraşütle atlayan Vasiliev'in paraşütü tamamen açılmadı. Yere düşünce iki omuru ayrılan Vasiliev, iyileşince görevine tekrardan geri döndü.

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