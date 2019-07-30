Real Mossad’ın yazılımını istemedi

OYUNCULAR İSTEMEDİ

İsrail medyası, pazar günü, İspanyol Real Madrid futbol kulübündeki futbolcuların, İsrail İstihbarat Teşkilatı’na (Mossad) bağlı Birim 8200’deki uzmanlar tarafından geliştirilen Zone 7 uygulamasını kullanması nedeniyle, Javier Vidal adlı spor hocasıyla çalışmayı reddettiklerini bildirdi. Birim 8200, işaret istihbaratı toplamak ve kod çözme işlemlerinden sorumlu birim olarak biliniyor.



Birim 8200’ün eski iki çalışanı Tal Brown ve Eyal Akim tarafından geliştirilen uygulama, sporcuların ne zaman sakatlanmaya yatkın olduklarını tahmin ediyor.





FORM DURUMLARINI ÖLÇÜYOR

Zone 7, bir yelek vasıtasıyla koşma hızı ve zıplama gücü gibi 200 fiziksel parametreyi ölçerek, sporcular ve onların form durumları hakkında bilgi toplayabiliyor. Real Madridli futbolcular, bilgilerin İsrail istihbaratı Mossad’ın eline geçebileceği korkusuyla, spor hocasıyla çalışmak istemediklerini ifade etti. İsrail medyası, programın İsrail spor kulüpleri tarafından kullanıldığını kaydetti.