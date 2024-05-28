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Dünya

Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi!

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

13:32 - 28/05/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Refah'taki duruma ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, son 3 haftada İsrail ordusunun saldırılarından kaçmak isteyen 1 milyon Filistinlinin Refah'tan Gazze'nin farklı bölgelerine göç ettiği kaydedildi.


Gidecek güvenli hiçbir yeri olmayan bu insanların devam eden saldırılardan kaçtığı ifade edildi.



Gazze'deki Filistinlilere yardım sağlamak imkansız!

Yaşanan yiyecek ve su sıkıntısına dikkati çekilen açıklamada, her geçen gün Gazze'deki Filistinlilere yardım ve koruma sağlamanın neredeyse imkansız hale geldiği vurgulandı.


UNRWA, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Refah'tan 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.


İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.


İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.



#Gazze Şeridi
#Refah
#BM
#İsrail
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