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Dünya

Rehine katliamı bardağı taşırdı

Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail’in Gazze’de 3 İsrailli rehineyi “yanlışlıkla” öldürmesi ülkede bardağı taşırdı. Esir aileleri, ölümlerden sorumlu tuttukları Netanyahu ile görüşme talepleri de reddedilince açlık grevine başlama kararı aldı. Sosyal medyada da Netanyahu’ya öfke var. Noni isimli kullanıcı öldürülen esirin fotoğrafının altına, “Açık olmayan ne? (Netanyahu) Onları canlı olarak geri getireceğine söz vermedi” dedi. Bir başka İsrailli, nefes almanın bile zorlaştığı bir trajedi yaşadıklarını söyledi.

Dış Haberler
04:00 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 04:44 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu
Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu

Terör devleti İsrail tarafından Gazze’de gerçekleştirilen soykırım sırasında 3 İsrailli esirin işgalci ordunun hedefi olması, İsrail’de infiale sebep oldu. Daha önce rehineleri tehlikeye atmaması konusunda uyarılan ancak Filistinli direnişçilerle ateşkes yapmayı reddeden Başbakan Binyamin Netanyahu hedef tahtasına konuldu.

Yaşananlar için Netanyahu’yu sorumlu ilan eden esir aileleri, başbakanın kendileriyle görüşmeyi reddetmesi üzerine açlık grevine başlayacaklarını ilan etti. Özellikle sosyal medya platformu X’te çok sayıda İsrailli kullanıcı yaşananların sorumlusunun Netanyahu olduğuna yönelik mesajlar paylaşarak acil ateşkes çağrısı yaptı.


BEYAZ BAYRAK TAŞIYORLARMIŞ

İşgalci İsrail ordusunun sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, cuma akşamı Gazze Şeridi’ndeki 3 İsrailli esirin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını ve yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladı. Times of Israel gazetesi ise esirlerin direnişçilerin elinden kaçmayı başardığını belirterek, ellerinde salladıkları beyaz bayraklara ve tehlike arz etmediklerini göstermek için vücutlarının üst kısımları çıplak olmasına rağmen esirlere ateş açarak onları öldürdüğünü bildirdi.


Açlık grevine başlıyorlar

İsrailli esirlerin aileleri ise, Netanyahu’nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine, açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze’deki Esirlerin Aileleri Koordinasyon Merkezi Medya Müdürü Ronan Tzur, Netanyahu’nun, Gazze’deki 100 esirin ailesinin görüşme talebini reddettiğini belirtti. Esirlerin ailelerinin, “Netanyahu’nun, aralarındaki birliği bozmaya çalıştığını” söylediğini kaydeden Tzur, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının, esirlerin geri getirilmesi çabalarıyla çeliştiğini vurguladı. Tzur ayrıca, esirlerin ailelerinin, süresiz açlık grevine başlayacakları konusunda Netanyahu’yu tehdit ettiğini aktararak, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik savaş kabinesiyle toplantı yapması için Netanyahu’ya dün geceye kadar süre tanımıştı.


Sosyal medyada büyük tepki

Noni isimli bir kullanıcı İsrail’in “yanlışlıkla” öldürdüğü bir İsrailli esirin fotoğrafını alıntılayarak, “Açık olmayan ne? (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Onları canlı olarak geri getireceğine söz vermedi” ifadelerini kullandı. Costa Black isimli bir X sosyal medya kullanıcısı da, yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun esirleri öldürmesine atıfla yaşananların “hayal edilemeyecek bir trajedi olduğunu ve nefes almanın zorlaştığını” belirtti. Esir takasının gerçekleşmemesini eleştiren kullanıcı, “Siyasi kanal terk edildiği için cenazeleri getiriyoruz. Rehinelerin hemen serbest bırakılması için anlaşın!” ifadelerini kullandı.


Ateşkes ısrarı

Nir isimli bir başka kullanıcı da her gün esirlerin cesetleriyle karşılaştıklarını belirterek, “İsrail ordusu iki haftadır Gazze’ye saldırıyor ve ölenlerin yanı sıra sıfır rehine geri getirildi” tepkisini verdi. Ateşkes çağrısı yapan kullanıcı, “Hatırlayın, ABD, Katar ve Mısır’ı dinlediklerinde, rehinelerimizi canlı aldık. Ateşkes sırasında!” diye yazdı.


#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze
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