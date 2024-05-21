Reisi için Tebriz'de tören: Binlerce kişi Şüheda Meydanı'na akın etti

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet için Tebriz'de tören düzenlendi. Cenaze törenine üst düzey yetkililer ve binlerce vatandaş katıldı.





Cenazeler Tebriz'de düzenlenecek tören sonrası Kum kentinde defnedilecek.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve aralarında Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu heyetin, 19 Mayıs günü gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 5 günlük yas ilan edildi.









Kazada hayatını kaybedenlerin otopsilerinin tamamlanmasının ardından ilk resmi tören bugün Tebriz’de gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin tören alanına akın ettiği görülürken Reisi'nin naaşına dokunmak isteyenler arasında izdiham yaşandı.

Cenazeler daha sonra devlet ileri gelenleri ve halkın saygı duruşunda bulunması için Tahran'a nakledilecek.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

ran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.







