Resepsiyona tehdit rötarı

Yunanistan’daki ırkçıların hedefi bu kez 29 Ekim resepsiyonu oldu. Gümülcine Başkonsolosluğu’nun bugün bir otelde düzenleyeceği Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu, güvenlik nedeniyle ertelendi. Edinilen bilgiye göre Gümülcine Başkonsolosluğu, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapması için bir otelle anlaştı. Resepsiyon bilgisinin paylaşılmasının ardından otel ve otel yöneticileri tehdit telefonları aldı. Yoğun tehditler üzerine otel yönetimi başkonsolosluğa yazı göndererek “güvenlik sorunu” ve “teknik sebeplerden” dolayı salonun tahsis edilemeyeceğini bildirdi. Bu yazı üzerine başkonsolosluk etkinliği iptal etmek zorunda kaldı. Resepsiyon için davetiyelerin dağıtıldığını açıklayan Gümülcine Başkonsolosluğu, yeni tarih, yer ve saatin davetlilere iletileceğini duyurdu.

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