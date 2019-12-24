Dünya Riyad tiyatrosu
ORTADOĞU

Riyad tiyatrosu

Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davanın tamamlandığını ve 5 kişiye idam cezası verildiğini duyurdu. Ancak asıl failler serbest. Vahşi cinayeti organize eden Suud el-Kahtani ceza almazken, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri serbest bırakıldı. Ceza alan sanıkların kimlikleri açıklanmadı. Böylece Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, talimat verdiği katilleri aklamış oldu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili 5 kişi hakkında idam cezası verilirken üç kişi de toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet timinin planlayıcısı olduğu iddia edilen Suud el-Kahtani ceza almadı, Suudi Arabistan’ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’ye suçlama yöneltmedi. Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri’nin serbest bırakıldı.

  • Cemal Kaşıkçı
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  • Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan konsolosluğuna girişte böyle görüntülenmişti. Bu Kaşıkçı’nın kaydedilen son görüntüsü oldu.

SORUMLULAR SERBEST KALDI

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad’da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Ekim 2018’de vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandığını duyurdu. Davada yargılanan 11 sanıktan 5 kişinin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini belirten Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını aktardı.

KAHTANİ, UTEYBİ VE ASİRİ’NİN SUÇU YOKMUŞ!

  • Suud el-Kahtani
  • ***
  • Ahmet Asiri
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  • Muhammed el Uteybi
  • Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını kaydeden Şelan, Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi’ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi. Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD’nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor. Asiri de Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınmıştı.

Cinayeti kapatmak istiyorlar

Türk Arap Medya Derneği, kararının olayı aydınlatmak ve kamuoyu vicdanını rahatlatmak yerine, tam tersi, bu elim olayı kapatmaya yönelik olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, “Dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmiş olmasına rağmen çıkan kararların olayı aydınlatmak ve kamuoyu vicdanını rahatlatmak yerine, tam tersi, bu elim olayı kapatmaya yönelik olduğu aşikardır” denildi.

  • Katiller hesap versin
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinde rolü olan herkesten hesap sorulmasını talep etti. Kaşıkçı’nın öldürülmesinin korkunç bir suç olduğunu vurgulayan Raab, “Kaşıkçı’nın ailesi, vahşi cinayetiyle ilgili adaletin sağlandığını görmeyi hak ediyor. Suudi Arabistan, sorumluların hepsinden hesap sormalı ve böyle bir vahşetin bir daha asla yaşanmamasını temin etmeli.” dedi.

  • Zekamızla alay ediyorlar

    Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda skandal kararı eleştirdi. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Suudi mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı. Cinayet çetesini özel bir jetle İstanbul’a gönderen, Kaşıkçı’nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi. Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekâsıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir.”

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