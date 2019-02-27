Dünya Rukban kampında cüzzam hastalığı baş gösterdi
ORTADOĞU

​Rukban kampında cüzzam hastalığı baş gösterdi

Rukban kampında cüzzam hastalığı baş gösterdi

Suriye’de ABD’nin kontrolünde bulunan Rukban kampında kalan sığınmacıların kötü şartlar içinde yaşaması cüzzam vakasının görülmesine neden oldu.

Haber Merkezi Diğer
Rukban sığınmacıların yüzde 90'ı kampı terk etmek istiyor.
Rukban sığınmacıların yüzde 90'ı kampı terk etmek istiyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye'de ABD'nin kontrolündeki Rukban sığınmacı kampındaki felaket durumun onlarca ölüme ve cüzzam vakasına yol açtığını belirtti.

  • Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, "Aşırı doluluk, sağlıksız koşullar, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden orada onlarca kişi hayatını kaybetti. Bazı bilgilere göre kampta ilk cüzzam vakası kaydedildi" dedi.

Rusya'nın, kampın derhal kapatılması ve isteyen herkesin tahliye edilmesinde ısrarcı olduğunun altını çizen Nebenzya, Rukban'daki sığınmacıların yüzde 90'ının kampı terk etmek istediğini, aralarında yüzde 80'inin de Suriye hükümeti kontrolündeki topraklara dönmek istediğini anlattı.

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