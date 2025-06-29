Rumların hamlesine Türk cevabı

Kıbrıs’ın ilk medeniyetinin Türkler olduğunu ifade eden Nalcıoğlu, adanın eski ismi Alasya’ya atıfta bulunarak, “Kıbrıs’ın ilk adı Alaşya’dır, yani Alaş Ülkesi. İlk medeniyet de Türklerdir. 1571’de biz Kıbrıs’ı fethetmedik, biz olanı geri aldık. Kıbrıs hiçbir zaman Yunan olmadı” diye konuştu. Türkiye’ye bağlanma çağrısından çok daha ötesini savunduklarını ifade eden Nalcıoğlu, “Bizim hedefimiz yalnızca Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye iltihakı değil. Rum-Yunan işgali altındaki Güney’in de özgürleştirilmesi ve tüm adanın, 1878 öncesi çift yapılı demokratik düzene dönmesi. Hareketimiz herhangi resmi bir makamla ilgili değil, halkın öz talebi. Kıbrıs Türkü’nün artık açıkça dile getirdiği bu talep, bir karşı duruş değil, öz benliğe dönüş hareketidir.” dedi.