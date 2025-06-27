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Rum kilisesi provokasyon peşinde

Rum kilisesi provokasyon peşinde

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Daha önce yayınladığı Paskalya Genelgesi’yle Türkleri adadan kovma planlarını dışa vuran Rum Kilisesi, bu kez düzenlediği basın toplantısıyla Kıbrıs Rumlarına, Türkiye’ye karşı ‘’uyanma’ ve ‘’mücadele’’ çağrısı yaptı.

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen ‘Kıbrıs Yunandır’ sloganlı toplantıda, Kurtuluş Harekâtı 2025 de kuruldu. Hareketin Başkanı Panos Ioannides olurken, adanın Türkiye’den kurtulması için mücadele vurgusu yaptı. Harekatın sözde işgal altındaki Kıbrıs topraklarının Türkiye’den kurtarılmasını hedeflediğine işaret eden Ioannides, Kıbrıs Türklerinin Rum kesimine dahil edilmesi için çalışacaklarını anlattı. Papaz Georgios da, “Eğer bu olmazsa Kıbrıs düşer, tüm Yunanistan'ın parçalanması başlayacak. Ege, Trakya, Makedonya takip edecek’’ dedi. Papaz Georgios ayrıca Kıbrıs’ta federal çözüme de karşı olduklarını, federasyonun kalıcı Türk hedefinin, tüm Kıbrıs'ın Türkleştirilmesinin gerçekleştirilmesine yol açacağını savundu. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Fuat Nalcıoğlu, “Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs'ta Rumca konuşanlar, 1878 yılından sonra ne çektilerse bu kilisenin ve sapkın papazlarının yüzünden çekmişlerdir. Bu papaz, tüm yaşattıkları acılara rağmen, hâlâ konuşuyorsa ve buna izin veriliyorsa, Rumca konuşanların daha çok çekeceği var demektir” dedi. Kıbrıslı Gazeteci Sefa Karahasan “Güney Kıbrıs’ta terör örgütü EOKA’nın ve siyasi uzantısı ELAM’ın anlayışı ile hareket eden bir Başpiskopos var. Göreve geldikten sonra, neredeyse mahalle mahalle, okul okul gezerek, Türkiye’ye ve Türk askerine yönelik iftiralar atıyor, Rumları özellikle de Rum gençliğini zehirliyor” ifadelerini kullandı.



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