Rus gübresi Avrupa’da bekliyor: Çok azı yoksul ülkelere gitti

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Tahıl koridorunda Rus tarım ürünlerinin ihracatında ilerleme kaydedilmediğini belirten Yerhov şöyle konuştu: “Şimdiye dek 17 milyon ton Ukrayna tahılı ihraç edildi. Bununla birlikte Ukrayna’nın gıda ürünlerini alanların coğrafi dağılımında hala çarpıklıklar gözlemliyoruz. Bizim ürünlerimizle ilgili durum da hiç iç açıcı değil. Rus tarım ürünleri ihracatının normalleştirilmesine yönelik Rusya-BM Mutabakat Zaptı’nın uygulanmasında ilerleme kaydedilmedi. Rus üreticiler ve tedarikçiler, hala banka ödemelerinin bloke edilmesi, yasaklayıcı nitelikteki sigorta ücretleri ve limanlara erişimin engellenmesiyle karşı karşıya kalıyor.”

KİEV ENGELLİYOR

“Rus gübrelerinin yoksul ülkelere ücretsiz olarak transferinde bile gecikmeler yaşanıyor. Kargoların küçük kısmı Hollanda’dan Malavi’ye gönderildi. Letonya, Estonya ve Belçika ürünlerimizi limanlarda tutmaya devam ediyor. Gübre üretiminde kullanılacak amonyak hammaddesinin Yujnıy Limanı’ndan transferi başlatılmadı. Amonyak tedarikinin yeniden başlaması, yalnızca ve münhasıran Kiev tarafından engelleniyor. 200 milyon insanı beslemek için 7 milyon ton gübre üretmeye yetecek olan yılda 2,5 milyon tonluk hammaddeden bahsediyoruz. Bütün bunlar, kimin açgözlü hedeflerle Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin ihtiyaçları ile ilgili spekülasyon yaptığını ortaya koyuyor.”

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Kiev barışa hazır değil

Silahlı çatışmaların devam etmesinin Rus ve Ukrayna halkları için ortak talihsizlik olduğunu kaydeden Aleksey Yerhov, “Kiev şu an barışa hazır değil, müzakerelerin başlaması için çeşitli koşullar öne sürmeye devam ediyor. Hatta müzakerelerin yerine getirilme imkanını yasal düzlemde yasaklamaya çalışıyor” dedi. İyi niyet göstergesi olarak Rusya’nın Noel günü ateşkes ilan ettiğini belirten Yerhov, Ukrayna’nın ise buna meydan okurcasına bombardımanla karşılık verdiğini söyledi: “Kiev’de gücü elinde bulunduranların savaşı arzuladıklarından bir kez daha emin olduk.”