Dünya Rus muhalif Navalnıy hapishanede açlık grevine başladı Taleplerim reddediliyor
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Rus muhalif Navalnıy hapishanede açlık grevine başladı: Taleplerim reddediliyor

Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Rus muhalif Aleksey Navalnıy, açlık grevine başladığını açıkladı. Navalnıy, bu eylemine sebep olarak ise, tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gösterdi.

Haber Merkezi AA
Rus muhalif Navalnıy hapishanede açlık grevine başladı: Taleplerim reddediliyor
Rus muhalif Navalnıy

Navalnıy'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Moskova'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Vladimir bölgesindeki Pokrov hapishanesinde kendisine tıbbi yardım yapılmadığını öne sürdü.

"Aç yatıyorum, bana doktor göndersinler"

Doktor çağırma ve ilaç alma hakkı bulunduğunu belirten Navalnıy, bu hizmetlerden yararlanamadığını ifade etti. Navalnıy, sırtında ve bacaklarında ağrılar olduğunu aktardı.

Hükümlülerin açlık grevinden başka yolu olmadığını savunan Navalnıy, "Peki ne yapmalı? Yasalara uyulması için açlık grevi ilan ettim. Bana doktor göndersinler. Aç yatıyorum." ifadelerini kullandı.

Navalnıy neden hapishanede?

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

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