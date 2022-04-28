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Dünya Amerikan dergisi yazdı Rus ve Ukraynalılar ortak tatil alanlarında sorun çıkaracak mı?
AVRUPA

Amerikan dergisi yazdı: Rus ve Ukraynalılar ortak tatil alanlarında sorun çıkaracak mı?

Amerikan dergisi, yıllardır Türkiye'de tatil yapan Rus ve Ukraynalı turistlerin savaş sonrası sezonda sorun yaşayabileceği söyleminde bulundu. Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'yı işgal için başlattığı askeri harekat halen devam ederken 11 milyon Ukraynalı savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Turizm cenneti olan Türkiye'ye gelecek olan turistler ortak alanlarda neler yaşayacağı merak konusu oldu.

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Rus ve Ukraynalıların ortak tatil alanlarında sorun olacak mı: Amerikan dergisi yazdı
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Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından Türkiye, Ukraynalı mülteci akınına uğradı.Türkiye'nin turizmden aşina olduğu Ukraynalılar ve yıllardır tatil beldelerine yerleşen Ruslar, kardeşlik içinde yaşamaya devam ediyor.

Amerika'da yayınlanan Newsweek dergisi, Türkiye'deki bu ortak alanları kapsayan bir yazı yayınladı.

Rus ve Ukraynalıların ortak alanları sorun olacak mı?

Derginin dün yayınladığı yazıda, Türkiye turizminin büyük bir parçasını oluşturan Rus ve Ukraynalıların bu ortak alanlarda sorun yaşayabileceği aktarıldı.

"Aynı otobüse binebilirler mi?"

Yıllardır hiçbir sorun yaşamayan iki milletin Türkiye'de barış içerisinde yaşadığı düzenin bozulabileceğini iddia ettikleri yazıda, "Karşılayıcı taraf olan Türkiye de karmaşık bir durum içinde. Basit bir örnek vermek gerekirse, Ukrayna'nın işgalinden önce Ruslar ve Ukraynalılar "Rusça konuşan" grup olarak bir araya toplanırlardı. Örneğin, günübirlik geziler sunan seyahat acenteleri, Rus ve Ukraynalıları aynı otobüse bindirerek Rusça rehberlik servisi verirdi. Bundan sonra da aynı otobüse binebilirler mi? Görünen o ki Türk tarafı hala nasıl davranacağını çözmeye çalışıyor." denildi.

"Her iki taraf da Türkiye'de yaşamak zorunda kalacak"

Yazıda aynı zamanda her iki tarafın da Türkiye tercihleri ele alınarak, "Türkiye'ye taşınan Rus ve Ukraynalıların sayısının artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Nereye gitmeyi seçerseniz seçin, göç kolay bir iş değildir. Bireyin iradesine aykırı durumlarda özellikle zordur. Gelecekte, savaş uzadıkça her iki taraf da daha karmaşık duygularla Türkiye'de yaşamak zorunda kalacak." ifadelerine yer verildi.

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