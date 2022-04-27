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Dünya Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesi neresi?
AVRUPA

Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesi neresi?

Moldova’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Ukrayna'ya sınırı bulunan ve Rusya yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesini hiçbir ülke tanımıyor. Moldova’nın bir parçası olarak tanınan Transdinyester’de Rusya, 1990’ların başından beri askeri varlığını sürdürüyor. Rusya'nın bu varlığı son zamanlarda savaşın patlak vermesiyle Ukrayna için tehdit oluşturmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus yanlısı ayrılıkçı ​Transdinyester bölgesi neresi?
Transdinyester

Transdinyester, Moldova içinde 1990 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden De facto bir cumhuriyettir. Siyasi yapısı, meclisi, ordusu olan bölge Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmıyor.

Bölgeyi gündeme getiren ve önemi artıran ise Ukrayna’ya sınırının bulunması. Hatta stratejik önemdeki liman şehri Odessa’ya sınırının bulunması Rus donanması için çok büyük avantaj.

Ancak Transdinyester halkı sınırı olmadığı halde Rusya’ya bağlanmak istiyor. Durumun farkında olan Rusya bölgeye bin 200 Rus askeri ve yıllık 1 milyon dolar yardım fonu sağlıyor. Rusya'nın sağladığı askeri ve maddi destek Ukrayna'nın sınırlarında tehdit oluşturuyor. Rusya, NATO'nun genişlemesini problem olarak görmekteyken Ukrayna'nın sınırında bulunan ve tek taraflı bağımsızığını ilan etmiş bölgeye askeri yığınak yaparak Ukrayna'yı adeta bir kıskaca alamaya çalışması bölgedeki gerilimi arttırıyor.

Esas hedef Odessa mı?

Analistlere göre, Rus çıkartma gemilerinin Odessa limanına yaklaşması ihtimali işgali hızlandırır. Çünkü limana giriş yapacak Rus askerleri, Transdinyester’de bulunan Rus askerleriyle Ukrayna ordusunun savunmasını kırıp beklenmedik bir güç oluşturabilir.

Transdinyester'de gerilim artıyor

Transdinyester’in sözde başkenti Tiraspol’de Devlet Güvenlik Bakanlığı merkez binası önünde bir dizi patlama meydana gelmiş, binanın camlarının ve kapılarının hasar aldığı görülmüştü. Ukrayna, patlamaları Rus güvenlik servislerinin planlı bir provokasyonu olarak nitelendirmişti. Bugün ise, Grigoriopol ilçesine bağlı Mayak köyünde 1960’larda inşa edilen Sovyet döneminden kalma 14 radyo yayın merkezinden biri olan Transdinyester Radyo ve Televizyon Merkezi’nde iki ayrı patlama meydana gelmiş, iki radyo anteni hasar almıştı. Söz konusu patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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