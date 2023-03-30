Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 6-7 Nisan’da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.
Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Bakan Lavrov’un gelecek haftaki programına ilişkin bilgi verdi.
Görüşmede uluslararası güncel meselelerin ele alınacağını aktaran Zaharova, Ukrayna, Suriye, Karabağ konularının yanı sıra Orta Asya ve Afganistan ile ilgili de görüşmeler yapılacağını kaydetti.
Zaharova, ayrıca Lavrov ve Çavuşoğlu’nun ikili temasları esnasında çeşitli düzeylerde ikili temasların yapılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.