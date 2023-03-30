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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6-7 Nisan tarihlerinde ticari ve enerji konuları da dahil olmak üzere ikili ilişkileri görüşmek için Türkiye'ye gelecek. Bunun yanı sıra Suriye ve Ukrayna konularının da görüşülmesi bekleniyor.

15:32 . 30/03/2023 Perşembe
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 6-7 Nisan’da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.


Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Bakan Lavrov’un gelecek haftaki programına ilişkin bilgi verdi.


Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Lavrov’un 6-7 Nisan'da Türkiye’ye gideceğini belirten Zaharova,
“Temaslar sırasında başta ticaret, enerji ve turizm dahil olmak üzere karşılıklı çıkar alanlarında ikili işbirliğinin durumu ve beklentiler başta olmak üzere çok çeşitli konuların görüşülmesi planlanıyor.”
ifadelerini kullandı.

Görüşmede uluslararası güncel meselelerin ele alınacağını aktaran Zaharova, Ukrayna, Suriye, Karabağ konularının yanı sıra Orta Asya ve Afganistan ile ilgili de görüşmeler yapılacağını kaydetti.


Zaharova, ayrıca Lavrov ve Çavuşoğlu’nun ikili temasları esnasında çeşitli düzeylerde ikili temasların yapılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.


#Rusya
#Sergey Lavrov
#Türkiye
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