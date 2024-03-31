Rusya Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların 30 ve 31 Mart'ta, İzyum, Chuhuiv, Kupiansk ve Harkiv kentinin semtlerinde düzenlendiği ifade edildi. 30 Mart yerel saatle 21.10 sıralarında Harkiv kentinde düzenlenen saldırıda, 35 yaşında bir erkeğin hayatını kaybettiği ve 77 yaşındaki bir kadının da yaralandığı belirtildi.