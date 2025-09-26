Rusya ilerliyor: Ukrayna'da 4 yerleşim yeri daha ele geçirildi

Açıklamada, hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, mühimmat depoları, askeri havaalanlarının altyapısı, insansız hava araçları (İHA) montaj, depolama ve kullanma merkezleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktalara yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 667 uçak, 283 helikopter, 87 bine yakın İHA, 631 hava savunma füze sistemi, 25 bin 254 tank ve zırhlı araç, 1592 çok namlulu roketatar, 30 bine yakın obüs ve havan topu ile 42 bin 600'ü aşkın özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.