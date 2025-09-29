Yeni Şafak
Rusya işkenceye geri dönüyor: Moskova Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi

Rusya işkenceye geri dönüyor: Moskova Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi

18:2329/09/2025, Pazartesi
AA
Putin, karara ilişkin yasayı imzaladı.
Putin, karara ilişkin yasayı imzaladı.

Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yayımlanan yasaya göre Rusya, anlaşma kapsamında 1990'larda imzalanan iki protokolü de feshetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde, Putin'in imzasıyla yayımlanan yasaya göre Rusya, 1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi.

Yasa gereği Rusya, anlaşma kapsamında 1990'larda imzalanan iki protokolü de feshetti.

Moskova yönetimi, Mart 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine son vermiş, Eylül 2022’de ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) ayrılmıştı.



