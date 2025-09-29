Rusya işkenceye geri dönüyor: Moskova Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde, Putin'in imzasıyla yayımlanan yasaya göre Rusya, 1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi.