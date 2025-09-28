Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

21:3028/09/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ı Alaska'daki zirveye davet etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ı Alaska'daki zirveye davet etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini hatırlattı. Bu teklifin geçerli olduğunu vurgulayan Peskov,
"Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı"
dedi.
Peskov, Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruya, "Bu konu güncel" yanıtını verdi. Önce Rusya ile ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyleyen Peskov,
"İleride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir”
açıklamasında bulundu.


#Kremlin
#Donald Trump
#Vladimir Putin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çağrı filminin Türkçe dublajında, Yasir'i kim seslendirmiştir? İşte 28 Eylül tarihli Kim Miyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı