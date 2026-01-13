Yeni Şafak
Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri tesisleri vurduk

16:0813/01/2026, Tuesday
AA
Rusya, Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerini vurdu
Rusya, Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri tesisleri vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi verildi.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapı tesislerine ve askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Saldırının karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.



#Rusya
#saldırı
#savaş
#Ukrayna
