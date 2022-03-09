Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını 6 ay boyunca askıya aldı

Hayat

Annesi Rus, babası Ukraynalı, kendisi ise Türkiye vatandaşı ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, "Acilen! Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu

