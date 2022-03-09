Dünya Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını 6 ay boyunca askıya aldı
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Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını 6 ay boyunca askıya aldı

Rusya Merkez Bankası, döviz mevduat sahiplerinin maksimum para çekme limitinin de 10 bin ABD doları olarak düzenlendiğini belirtti

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Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını 6 ay boyunca askıya aldı
Arşiv

Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomideki son durum göz önüne alınarak yapılan düzenleme kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre bankaların 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında döviz cinsinden satış yapamayacakları belirtildi.

Açıklamada döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus Rublesi olarak çekebileceği kaydedildi.

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