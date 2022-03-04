Ekonomi Rusya nasıl ayakta kalacak?
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya nasıl ayakta kalacak?

Ukrayna işgalinin ardından Batılı ülkeler, Rus bankaları finans sisteminden çıkardı, oligarkların malvarlığına el koyulacak. Rusya’nın bu ekonomik savaşa ne kadar dayanabileceği merak ediliyor. 1,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Rusya’da bütçenin yüzde 40’nı doğalgaz, petrol ve diğer enerji gelirleri oluşturuyor. Üstelik bu enerji ticaretinin önemli kısmı Avrupa ülkeleriyle.

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İbrahim Acar Burak Karaca Yeni Şafak
Rusya nasıl ayakta kalacak?
Vladimir Putin

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatı ikinci haftasına girerken, ABD ve Avrupa ülkelerinin Moskova’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar ağırlaşıyor. Putin’in, Zelenski’yi hedef aldığı savaş; batı ile Rusya’yı cephede değil, büyük bir ekonomik savaşta karşı karşıya getirdi. ABD Başkanı Biden’in “Biz üçüncü dünya savaşını değil, ekonomik savaşı tercih ettik” sözleriyle başlattığı yaptırım kararlarının listesine her gün yenileri ekleniyor. Finans, savunma, teknoloji ve enerji alanlarında yoğunlaşan yaptırımlar nedeniyle Rusya; hem mali piyasalarda hem de küresel ticarette büyük darbe aldı.

ÇIKMAZA SÜRÜKLENİYOR

Rusya varlıkları üzerindeki etkisi derinleşen yaptırımlar, savaşı durdurma noktasında şimdilik etkili olmasa da orta ve uzun vadede ülke ekonomisini darboğaza sürükleyebilir. Cevabı merak edilen en önemli soru, Rusya ekonomisinin bu yaptırımlara ne kadar dayanacağıyla ilgili. Operasyonun başlaması ile birlikte Rus Rublesi dolar karşısında hızla değer kaybetmeye başladı. Dolar/Ruble seviyesi son bir ayda 76’den 115’e çıktı. Savaşın Rusya’ya etkisi rublenin son bir ayda yüzde 51 değer kaybetmesiyle sınırlı değil. Rus bankalarının uluslararası para sisteminden çıkarılması nedeniyle küresel markalar, Rusya’dan çekilmeye başladı. Yabancı sermayenin çekilmesinin açacağı derin yaralar, Rusya ekonomisinde kapanması uzun yıllar alacak derin yaralar açabilir.

GELİRLERİNİN %40’I ENERJİDEN

Peki Rusya ekonomisi bu çok boyutlu ablukayı kırabilecek bir güce sahip mi? 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe Rusya ekonomisinin en büyük kalemini enerji gelirleri oluşturuyor. Rusya’nın petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerji gelirleri bütçesinin yüzde 40’ını oluşturuyor. Üstelik bu enerji ticaretinin önemli bir kısmı Avrupa ile olması dikkat çekiyor. Rusya ekonomisi, petrol ve doğal gaz gelirleri nedeniyle dış ticaret fazlası veriyor. 490 milyar dolarlık ihracatı olan Rusya’nın 238 milyar dolar da ithalatı var.

TİCARİ ORTAKLAR DA OLUMSUZ ETKİLENİR

Yaptırımlarla köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Rusya’nın elindeki en büyük koz olarak enerji kaynakları ön plana çıkıyor. Küresel ekonomiden dışlamaya yönelik çaba gösterilen Rusya’nın süreçteki adımları kadar, Avrupa’nın izleyeceği yol da önem arz ediyor. Rusya’ya ticareti olan ülkelerin yanı sıra bu ülkeden önemli ölçüde ithalat gerçekleştiren ülkelerin de alternatif pazarlarda ticaretini sürdürmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Bu sebeple sürecin uzaması Rusya’ya zarar verirken aynı zamanda ticari ortaklarını da olumsuz etkiliyor. Rusya’nın dış ticaretteki en büyük ortağı tablolarda da görüldüğü gibi Çin.

Avrupa ülkeleri çözüm arayışında

  • Rusya'nın ticaretinde ise 282 milyar dolar ile Avrupa başı çekiyor. Onu 228 milyar dolar ile Asya-Pasifik ve 14.5 milyar dolar ile Afrika takip ediyor. Rusya dünyanın önemli bir ham madde yatağı olarak da biliniyor. Dolayısı ile dünyada bir çok sektörün ihtiyaç duyduğu değerli madenler çoğunlukla Rusya tarafından sağlanıyor.

Enerji gelirleri bütçenin yüzde 40'ı

Rusya’nın petrol ve doğal gaz satarak kazandığı para ise federal bütçenin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Avrupa, doğal gazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya’dan tedarik ediyor. Avrupa'nın en büyük ikinci tedarikçisi konumundaki Norveç, Avrupa'nın mevcut LNG terminalleri, ekstra arzı sağlamak için yeterli kapasiteye sahip değil.

Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
FOTOĞRAF 36
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Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri:
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Apple Pay: <br><br>Tam blok
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Apple: <br><br>Online satışları durdurdu.
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Audi:<br><br>Rus pazarından çıkış yaptı.
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Amazon:<br><br>Tüm perakende satışlara blok konuldu.
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AMD:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı.
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Adobe:<br><br>Tam blok.
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BBC:<br><br>Yayın lisansları iptali edildi.
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BMW:<br><br>Fabrikalar kapatıldı.
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Boeing:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Chevrolet:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Cadillac:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Cinema 4D:<br><br>Uygulama Rusya'da çalışmıyor.
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Dell:<br><br>Rus pazarından çekildi.<br>
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Dropbox:<br><br>Birkaç gün içinde ülkede çalışmayacak.
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DHL:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Ericsson:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Ford:<br><br>Tüm mağazaları kapatıldı.
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Google Pay:<br><br>Kısmi engelleme
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Google Haritalar:<br><br>Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor.
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General Motors:<br><br>Rusya'ya aktarım yapmayı durdurdu.
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HP:<br><br>İçe aktarma yasağı
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Instagram:<br><br>Rus propagandasını engelledi.
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Intel:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı.
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Jaguar:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Jooble:<br><br>Hizmet kaldırıldı.
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Lenovo:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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LinkedIn:<br><br>Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor.
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Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması<br><br>Mercedes - pazardan çıkış<br><br>Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması<br><br>Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor<br><br>Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi
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Netflix: <br><br>Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurdu.<br><br>Çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımı askıya alındı.
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NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi<br><br>NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok<br><br>Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı
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Paysera - Engellendi<br><br>PayPal - Para çekme hesaplarını donduruldu
Title
YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme<br><br>Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali<br><br>Wolkswagen - ülkeden çıkış<br><br>Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali<br><br>Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi
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Paramount - film dağıtımına blok<br><br>PlayStation - ödeme <br>tamamlanamadı<br><br>Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor
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Renault - pazardan çıkıyor<br><br>Samsung pay - hizmet engellemesi <br><br>Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı<br><br>SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı<br><br>Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor<br><br>Sony - film dağıtım bloğu
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Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak<br><br>TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı<br><br>Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması
Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'ya yönelik her geçen gün daha fazla yaptırım kararı devreye alınıyor. Uluslararası şirketler de Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı? İşte Rusya'ya yaptırım kararı alan markalar...

Avrupa'nın en büyük ekonomileri Rusya'ya bağımlı

  • Rusya, doğal gazı Avrupa’ya Kuzey Akım, Yamal-Europe ve Kardeşlik gibi birkaç ana boru hattıyla yolluyor. Avrupa’da Rusya’ya en bağımlı ülke Finlandiya. 2020 verilerine göre Finlandiya’nın doğal gazının yüzde 94’ü Rusya’dan. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya ise doğal gazın yüzde 49’unu Rusya’dan temin ediyor. İtalya’da bu oran yüzde 46. AB ülkelerinin Rus gazından faydalanma ortalaması yüzde 32.

MERKEZ BANKASI'NDA 630 MİLYAR DOLAR REZERVİ VAR

Rusya Merkez Bankası’nın 31 Ocak 2022 itibarıyla 132 milyar doları altın, 497 milyar dolarlık döviz rezervi bulunuyor. Ülkenin toplam rezervleri 630 milyar dolar seviyesinde. Merkez bankası rezervlerinin yüzde 32,3’ü avro, yüzde 21,7’si altın, yüzde 16,4’ü dolar, yüzde 13’ü yuan, yüzde 10’u diğer, yüzde 6,5’lik bölümü ise pound cinsinden tutuluyor.

Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi
DÜNYA
Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi

Rusya'ya ekonomik bariyer: Yaptırımlar geniş yelpazeyi kapsıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının ardından ABD ve Avrupa ülkeleri ile birlikte Kanada, Japonya ve Avustralya da çeşitli yaptırımlar duyurdu.
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası yaptırımların dozu artarak devam etti.
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AVRUPA'NIN YAPTIRIMLARI<br><br>AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle ilk paketini devreye soktu.<br>
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AB, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbiri yürürlüğe aldı.
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Ayrıca, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.
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Putin'in yakın çevresindeki kişiler de yaptırım listesinde yer aldı. Listenin en üst sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer aldı. Putin'le yakın çalışan ve özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Anton Vaino da yaptırım listesine dahil edildi. Söz konusu kişilerin mal varlıkları donduruldu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildi.
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İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırım listesinde yer aldı. Bu kurumların mal varlıkları donduruldu ve bunlara fon sağlanması yasaklandı.
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Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna hükümeti kontrolü dışındaki bölgeleriyle ekonomik ilişkiler de kısıtlandı. Ayrılıkçı bölgelerden mallara ithalat yasağı uygulanmaya başlandı. Ticaret ve yatırımlar sınırlandırılırken, turizm hizmetlerinin sağlanması yasaklandı. Çeşitli ürün ve teknolojilere de ihracat yasağı getirildi.
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Rusya'ya karşı finansal kısıtlamalar da yürürlüğe konuldu. Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklandı.
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Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına, hizmetlerine erişimi kısıtlandı.
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AB ülkeleri, söz konusu tedbirlerin Rusya'nın eylemlerine göre aşamalı biçimde sertleştirileceğini de açıkladı.
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Almanya, Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdururken, Çekya ve Letonya, Rus vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini kesti.
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AB'NİN İKİNCİ PAKETİ<br><br>AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya verilecek karşılığı ve uygulanacak ikinci yaptırım paketini belirlemek üzere dün akşam Brüksel'de bir araya geldi.
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Toplantıda, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımlara karar verildi.
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Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonunu yükseltecek ve sanayisinin temelini yıpratacak çeşitli kararlar alındı.
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Rusya'nın sermaye piyasalarına erişimini engelleyecek yeni mali yaptırımların uygulanmasında uzlaşıldı. Bu çerçevede, Rus bankacılık piyasasının yüzde 70'ini kapsayacak ve kamuya ait şirketleri de içerecek yaptırımların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
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Rus devletine önemli gelir sağlayan enerji sektörünün de yaptırıma tabi tutulmasına karar verildi. Bu çerçevede, Rusya'ya petrolün rafine edilmesi için gerekli ekipmanların gönderilmesi yasaklandı.
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Ulaşım sektörünün de yaptırım kapsamına alınmasına karar verilirken, Rusya'nın mevcut ticari uçak filosuna yedek parça ve ekipman satışına yasak getirildi.
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Rusya'nın çip gibi önemli teknolojilere erişimi de sınırlandırıldı.<br><br>Rus diplomat ve iş insanlarına vize uygulamasının zorlaştırılması da tedbirler arasına girdi.
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MAL VARLIKLARI DONDURULACAK<br><br>AB yetkilileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
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ABD'NİN TEDBİRLERİ<br><br>ABD Başkanı Joe Biden, ilk olarak, Rusya'nın \"bağımsızlığını tanıdığını\" açıkladığı sözde yönetimlerle ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı. Bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.<br><br>
Title
Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk aşamasında 2 Rus bankasını hedef alan ABD yönetimi, aynı zamanda Kremlin ile bağlantılı 5 kişiyi de yaptırım listesine ekledi.
Title
ABD, Rus bankaları Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştirakini yaptırım listesine aldı. Söz konusu yaptırım kararıyla bu kuruluşların ABD'deki varlıkları donduruldu. ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmaları yasaklandı. Bu kuruluşlar, küresel finansal sistemden çıkarıldı ve ABD dolarına erişimleri engellendi.
Title
Putin'in yakın çevresindeki 5 kişi yaptırım listesine eklendi.<br><br>Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkilileri de yaptırım kapsamına alındı.
Title
YENİ YAPTIRIMLAR<br><br>Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin başlamasının ardından ABD yönetimi, Rus bankalarını ve ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlar devreye soktu.
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını daha yaptırım listesine ekledi.
Title
Rusya'nın bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'inin hedef alan kısıtlamalar getirildi. VTB Bank ve 20 iştirakine yönelik yaptırım kararıyla bankanın ABD finansal sistemine erişen varlıkları donduruldu ve ABD'li kişilerle işlem yapması yasaklandı.
Title
ABD Hazinesi, Bank Otkritie, Sovcombank OJSC ve Novikombank ile 34 iştirakini de yaptırım listesine dahil etti.
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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile 25 iştirakinin ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenerek dolar üzerinden yapılan işlemlere erişimi kısıtlandı.
Title
13 büyük Rus işletmesi ve kuruluşuna yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi. Bu kuruluşlar arasında Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot ve Russian Railways yer aldı.
Title
PUTİN'E YAKIN 10 İSME YAPTIRIM<br><br>ABD, Putin'e yakın 10 kişiyi daha yaptırım listesine eklerken, bu isimler arasında Rosneft Üst Yöneticisi Igor Ivanovich Sechin ile Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Aleksandrovich Vedyakhin yer aldı. ABD'deki varlıkları dondurulan bu kişilere ABD'ye seyahat yasağı getirildi.
Title
ABD yönetimi, Rusya'nın askeri kabiliyetini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer ögelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması da getirdi.<br><br>Rusya'ya yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazer ve sensör gibi teknolojilerin ihracına kısıtlama getirildi.
Title
İNGİLTERE'NİN YAPTIRIMLARI<br><br><br>İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankası ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.<br><br>Londra, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı yaptırım kapsamına aldı.
Title
Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişi yaptırım listesine eklendi. Bu kişilerin mal varlıkları dondurulurken, ülkeye seyahatleri yasaklandı. İngiltere'deki kişi ve kuruluşların söz konusu kişilerle herhangi bir ilişkisi olması da engellendi.<br><br>Londra, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketi belirledi.
Title
Yaptırımlar, tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı, 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef aldı.<br><br>VTB Bank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına karar kılındı.<br><br>Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verildi.
Title
Rusya devletine ve büyük şirketlerine İngiltere piyasalarından finansman sağlanması engellendi.<br><br>Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaledeki rolü nedeniyle Belarus'a da benzer ekonomik yaptırımlar uygulanmasına karar verildi.<br><br>Rus vatandaşlarının İngiltere'deki banka hesaplarına yatırabilecekleri para miktarı da sınırlandırıldı.
Title
JAPONYA YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ<br><br><br>Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından ekonomik yaptırım kararı aldı. Ayrılıkçı bölgelere yönelik ithalat ve ihracat askıya alındı.
Title
Rusya'ya ait tahvil ticareti yasaklandı.<br><br>Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası ABD ve AB eş güdümünde Rusya'ya yaptırımları genişletti.
Title
Genişletilen yaptırım paketi kapsamında, yarı iletken dahil yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kontrolü getirildi.<br><br>Bazı Rus finans kuruluşlarının mal varlıkları donduruldu.
Title
KANADA'DAN YAPTIRIMLARI<br><br>Kanada, ekonomik yaptırımların ilk aşamasında ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk ile finansal anlaşma yapılmasını menetti.
Title
Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almaları yasaklandı.<br><br>Ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına oy veren Rus Parlamentosu üyeleri de yaptırım kapsamına alındı.
Title
Kanada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını sürdürmesi halinde daha sert cezaları devreye sokacağını açıkladı.
Title
AVUSTRALYA'NIN YAPTIRIMLARI<br><br><br>Avustralya, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine seyahat yasakları ve mali yaptırımlar uygulamaya karar verdi.<br><br>Rus devlet bankası ve bağlantılı diğer bankalar yaptırım kapsamına dahil edildi.<br><br>Ayrılıkçı bölgelerdeki telekomünikasyon, petrol ve gaz gibi kritik sektörlere kısıtlama getirildi.
Title
FRANSA MALİYE BAKANI: SWITF SON ÇARE<br><br>Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Rusya'nın başlattığı saldırıya yönelik atılacak ekonomik yaptırımlarla ilgili Rusya'yı finansal olarak izole etmek istediklerinin söyledi. Avrupa'nın doğal gaz kaynakları konusunda bağımsız olabilmesinin önemli olduğunu ifade eden Le Maire, \"Rusya'yı SWITF dışına çıkarma seçeneği masada olmaya devam ediyor, ancak başvurulacak son çare.\" açıklamasında bulundu.
Rusya'ya ekonomik bariyer: Yaptırımlar geniş yelpazeyi kapsıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazede ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyması dikkati çekiyor.

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