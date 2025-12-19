Rusya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürdü

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, mevcut fiyat artışlarındaki sürdürülebilir göstergelerin kasımda gerilediği, enflasyon beklentilerinin ise arttığı belirtildi.

"Kredi büyümesindeki yüksek hareketlilik ise devam ediyor"

Enflasyonu 2026 yılı hedefine yönlendirebilmek için gerekli olan sıkı para politikasının sürdürüleceği belirtilen açıklamada,

Temel faiz oranına ilişkin diğer kararların, enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliğine ve beklentilerin dinamiklerine bağlı olarak alınacağının bildirildiği açıklamada, yıllık enflasyonun 2025 sonu itibarıyla yüzde 6'nın altına gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Banka, 6 Haziran'da yaptığı toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den 20'ye, ardından temmuzda 18'e, eylülde 17'ye ve ekimde yüzde 16,5'e indirmişti.