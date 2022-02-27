Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynada 975 askeri altyapı tesisi imha edildi
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 975 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da toplam 975 askeri altyapı tesisini imha ettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynada 975 askeri altyapı tesisi imha edildi
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Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'nın doğusundaki Novoahtırka, Smolyaninovo'nun yanı sıra Stanitsa Luhanska, Heniçevsk yerleşim birimleri ile Herson Havaalanı'nı kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, Herson ve Berdyansk kentlerinin de bloke edildiğini aktardı.

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Ukrayna ordusuna karşı uzun menzilli seyir füzelerini, hava ve denizden kullandıklarını kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait toplam 975 askeri altyapı tesisi Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildi. Bunların arasında 23 komuta merkezi, 43 radar istasyonu, 31 hava savunma füze sistemi var." dedi.

Ayrıca Ukrayna ordusuna ait toplam 223 tank, 28 uçak, 39 çok namlulu roketatar ve 143 askeri teçhizatın imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, 471 Ukrayna askerinin esir alındığını ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
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Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kirovsky'de bazı yerleşim yerlerine roket isabet ettiği bildirildi.<br>
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Fotoğrafta yerleşim yeri yakınına isabet eden Toçka taktik balistik füzesi görülüyor.<br>
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Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Voroshylovskyi'de bazı yerleşim yerlerine roket isabet ettiği bildirildi.
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
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