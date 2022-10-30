Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev’in dün “İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği” belirtildi. Açıklamada, “Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı.” ifadeleri kullanıldı.
KİEV’E GEMİLERE SALDIRI SUÇLAMASI
Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl anlaşmasından çekildiğini açıklaması öncesinde Ukrayna’nın, ilhak edilen Kırım’daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı ifade edildi.
- Temmuz ayında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla bugüne kadar 300’ü aşkın gemi dolusu tahıl dünya pazarlarına açılmıştı
UKRAYNA: SAHTE BAHANE
Ukrayna tarafı ise Rusya’yı tahıl çıkış koridorunu sahte bahanelerle engellemeye çalışmakla suçladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin, “Şimdi Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor” değerlendirmesinde bulundu.
82 BİN ACEMİ CEPHEDE
- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusuna karşı yürütülen savaş için seferber edilen 82 bin askerin eğitimlerini tamamlayarak cepheye gönderildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 21 Eylül’de imzaladığı kısmi seferberlik kararnamesine göre Rus ordusuna 300 bin yedek askerin katılım süreci tamamlandı. Askerlerin durumu ile ilgili bilgi paylaşan Şoygu, “Eğitimlerini tamamlayan 82 bin kişi özel askeri harekât bölgesine gönderildi ve bunların 41 binden fazlası birlikler dâhilinde hareket ediyor. 218 bin kişi ise eğitimlerine devam ediyor” dedi. Seferber edilen 300 bin kişiden sadece 13 bininin gönüllü olduğunu kaydeden Şoygu, seferber edilen kişilerin yaş ortalamasının 35 olduğunu kaydetti. Cepheye gönderilen 82 bin kişinin sadece bir ay eğitim görmesi nedeniyle sosyal medyada “intihar timi” yorumu yapıldı.