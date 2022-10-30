Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı

Hayat

Eserlere saldırı sanatçıları böldü

Çevreci aktivistler, paha biçilemez sanat eserlerini hedefine alan eylemlerle doğaya ve iklim krizine dikkat çekmeye çalışıyor. Süleyman Saim Tekcan ve Hüsamettin Koçan, bu eylemleri kabul edilemez bulurken, Mahmut Celayir ve Engin Beyaz eserler zarar görmediği sürece aktivistliğin sanata dahil olabileceğini düşünüyor. Gülseren Südor ise “Bu eylemler için sanat eserlerinin araç olarak kullanılması aslında toplumun dikkatinin sanat eserlerinde olduğunu gösteriyor” diyor.