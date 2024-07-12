Rusya Türkiye-Suriye ilişkileri ile ilgili bölgedeki tüm ülkelere çağrı yaptı: Hayati önem taşıyor

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'den (Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi) buna hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz."