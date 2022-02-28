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Rusya-Ukrayna görüşmeleri başladı: Taraflar ne istiyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 5. gününde taraflar arasında ilk görüşme gerçekleştiriliyor. İki ülkenin heyetleri Belarus sınırında bir araya geldi. Ukrayna tarafı "derhal ateşkes" istiyor. Rusya'dan gelen açıklamalar da Ukrayna ile anlaşmaya istekli olunduğu yönünde. Putin'in birçok kez yaptığı açıklamalar, Ukrayna'ya sadece ateşkes değil, ülkenin NATO ile ilişkisini kesmesi, ayrılıkçı bölgeleri tanıması gibi konuları da kabul ettirmeye çalışacağını gösteriyor.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya-Ukrayna görüşmeleri başladı: Taraflar ne istiyor?
Foto: Arşiv.

Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının 5. gününde çatışmalar sürerken Belarus'ta müzakere masası kuruldu.

  • Görüşmeler için seçilen adres Ukrayna yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus olurken, görüşmelerde ön şart sunulmadığı belirtildi.

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

MASADA KİMLER VAR?

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus-Ukrayna sınırındaki müzakere masasında görüşmeye başladı.

  • Ukrayna'nın heyetine Savunma Bakanı Oleksii Reznikov; Rus heyetine ise Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Rus tarafında ayrıca savunma bakan yardımcısı da yer alıyor.

TARAFLAR NE İSTİYOR?

Ukrayna tarafı, müzakerelerin en önemli konusunun, acil bir ateşkes ve birliklerin Ukrayna topraklarından çekilmesi olacağını belirtirken, Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

  • Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Interfax'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin'in birçok kez yaptığı açıklamalarda dile getirdiği isteklerin yine masada olması bekleniyor. Putin, orduya saldırı emri vermeden önce yaptığı konuşmada, tarihi birçok olayı gündemle getirdi. Putin'in yakın tarihe ilişkin talepleri ise, bu ülkenin NATO ile ilişkisini kesmesi üzerine kurulu. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından ülkesinin soyulduğunu ileri süren Putin, Ukrayna'yı "Amerikan kolonisi" olmakla da suçluyor. Putin, Ukrayna'dan ayrılıkçı bölgeleri tanımasını da istiyor.

Ukrayna, ülkenin doğusunda kendini "halk cumhuriyeti" ilan eden Donetsk ve Luhansk'taki yönetimleri bağımsız devletler olarak resmi şekilde tanımadığı gibi, bu bölgelerde yaşanan çatışmalarda binlerce Ukrayna askeri yaşamını yitirdi.

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