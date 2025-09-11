Yeni Şafak
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İsrail yapımı çok fonksiyonlu RADA radar sistemini vurduklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İsrail yapımı çok fonksiyonlu RADA radar sistemini vurduklarını duyurdu. Donbas'ta bazı önemli yerlerin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri aktif taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Sosnovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin İsrail yapımı RADA çok fonksiyonlu radar istasyonunu, füze ve topçu depoları, askeri teçhizat depolarını vurduğu aktarılan açıklamada, 147 bölgede Ukrayna silahlı güçleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı yerlerin ateş altına alındığı belirtildi.


İsrail yapımı RADA RPS 42 model çok fonksiyonlu radar sistemleri bir süredir Ukrayna ordusu tarafından savaşta kullanılıyor. Rus ordusu, 2024'ün yaz aylarından bu yana zaman zaman 3D hava gözetleme, mobil kullanıma uygun, mini insansız hava araçlarını tespit eden, kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri için erken uyarı ve hedef tespiti görevinde kullanılan bu radar sistemlerini vurduklarını açıklıyor.



