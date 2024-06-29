Rusya-Ukrayna’da silahlar da ‘büyüdü’

İki yıldan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’ında cepheler kilitlendikçe taraflar kullandıkları silah ve mühimmatı değiştirerek veya güncelleyerek savaş hasarını artırmayı ve yaymayı tercih etti. Başlangıçta ağırlıklı olarak topçu ve zırhlı birliklerini kullanan taraflar, ilerleyen süreçte çıtayı balistik füzeler ve uzun menzilli seyir füzelerine çıkarttı.

ÇEVRE ÜLKELERE SIÇRAYABİLİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, silahların türlerinin değişmesi ve menzillerinin artmasının savaşın yayılmasında etkili olduğunu kaydetti. Bütün çatışma enstrümanlarının devrede olduğunu vurgulayan Fidan, bir kıvılcımla savaşın başka yerlere sıçrama ihtimali olduğunu vurguladı.

ATACMS İLK KEZ KULLANILDI

24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’ında silah ve mühimmat tercihlerindeki değişimin en iyi örneği ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS roket sistemi oldu. Başlarda 45 ve 70 km menzilli olarak kullanılan roket, ABD’den izin çıkması üzerine 300 km menzilli ATACMS roketiyle güncellendi. Ukrayna, 3 Haziran’da Rusya topraklarını ATACMS roketleriyle vurdu.

NEPTÜN KARADENİZ’İ BLOKE ETTİ

Savaştaki bir diğer ‘el yükseltme’ ise deniz cephesinde yaşandı. Kendi ürettiği Neptün gemisavar füzelerini savaşın başından bu yana kullanan Ukrayna, geçen aralık ayında 400 km menzilli “uzun” versiyonu geliştirdi. Karadeniz’de amiral gemisi Moskva dahil çok sayıda Rus gemisi batıran Ukrayna, Rusya’nın Karadeniz Filosu’nu Karadeniz’e açılamaz hale getirmiş durumda.

F-16’LAR MOSKOVA’YI VURABİLİR

İngiliz Storm Shadow seyir füzeleri de 400 kilometre menzili ile savaşın daha geniş alana yayılmasında etkili olacak. İngiltere, geçtiğimiz günlerde ilk kez Ukrayna’ya füzelerin Rusya topraklarına yönelik kullanma yetkisi verdi. Savaşı daha da derinleştirmesi beklenen asıl unsur ise yakında teslim edilmesi planlanan F-16’lar. NATO’nun da ana muharip uçağı olan F-16’lar, kendi menziline ek olarak taşıdığı mühimmatın menziliyle Rusya’nın başkenti Moskova’yı vurabilme potansiyeline sahip.

ESKİ UÇAK YENİ KAMİKAZE İHA

Bayraktar TB2’yi savaşın ilk aylarında etkin şekilde kullanan Ukrayna çatışmaların gidişatına göre İHA konseptini de değiştirdi. Küçük pervaneli uçaklardan dönüştürülmüş kamikaze İHA’lara yönelen Ukrayna, 15-20 km maksimum menzilden 1000+ km menzile çıkmış durumda. 2 Nisan’da Rusya'nın Ukrayna sınırına 1200 km mesafede bulunan Nijnekamsk petrol rafinerisine yapılan saldırı, savaşın derinlik olarak geldiği noktayı gösteriyor.

Rusya ise savaşta uzun menzilli Kalibr ve Kh-101 seyir füzelerinin yanı sıra Iskander balistik füzeleri ve Kinzhal hipersonik aero-balistik füzelerini kullanıyor. Hazar Denizi’ndeki Rus gemilerinden ya da Rusya içlerinden atılabilecek kadar uzun menzilli olan balistik füzeler, savaşın başından bu yana Ukrayna’nın altyapısına büyük hasar verdi. Bu füzelerin zaman zaman NATO üyesi Polonya’nın hava sahasına girmesi, çatışmaların yayılması için büyük risk oluşturuyor.

ABD için sonuçları olur!

Geçtiğimiz bahar aylarındaki Rus ilerleyişi üzerine savaşta yeni bir aşamaya geçildi. ABD’nin verdiği izinle Ukrayna, 3 Haziran’da ATACMS roketleriyle Rusya’daki Rus birliklerini vurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'yi uyararak, Ukrayna'nın ABD yapımı silahları kullanmasının 'vahim sonuçları' olacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, son olarak geçtiğimiz pazar günü Sivastopol sahiline yapılan, 5 kişinin öldüğü ve 150 kişinin yaralandığı saldırıda ABD uyduları tarafından güdümlenen 5 ATACMS roketinin kullanıldığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rus sivillerin öldürülmesinin ABD için sonuçları olacak” dedi.







