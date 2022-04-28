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Dünya Rusya Ukraynanın başkenti Kievi vurdu
AVRUPA

Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu

Rus ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ziyareti sırasında başkent Kiev'i vurdu. "Düşman bu akşam Kiev'e ateş açtı" diyen Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, yetkililerin olası kayıplar hakkında ayrıntılı bilgi topladığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya Ukraynanın başkenti Kievi vurdu
​Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu

Rusya-Ukrayna savaşı 63'üncü gününde devam ederken Rus ordusu, başkent Kiev'e bir hava saldırısı düzenledi.

Kiev Belediye Başkanı Klitschko, "BM Genel Sekreteri Kiev'de bulunuyorken Rusya hava saldırısıyla başkenti vurdu" dedi.

"Düşman bu akşam Kiev'e ateş açtı" ifadelerini kullanan Klitschko, yetkililerin olası kayıplar hakkında ayrıntılı bilgi topladığını söyledi.

SALDIRI BAĞIMSIZLIK MEYDANINA EN YAKIN NOKTADA

Öte yandan, saldırının bu zaman kadar Bağımsızlık Meydanı'na en yakın nokta olduğu vurgulandı.

  • Hedef alınan noktanın mühimmat deposu olduğu düşünülüyor.

Rusya hava saldırısıyla başkent Kiev'i vurdu
OYNAT 00:20
Rusya hava saldırısıyla başkent Kiev'i vurdu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şehir merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, 'Rusya hava saldırısıyla başkenti vurdu. Sevchenko semtinde iki patlama meydana geldi.' ifadelerini kullandı. Hedef alınan noktanın roket mühimmat deposu olduğu düşünülüyor.

PODOLYAK DOĞRULADI

Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki "füze saldırıları" hakkında Tweet attı.

Podolyak Tweet’inde “Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var” ifadeleri yer aldı.

GUTERRES UKRAYNA'DA

Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ukrayna'ya geçen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinden önce Rusya'nın yoğun bombardımanlarına maruz kalan bölgeleri ziyaret etmişti.

Guterres'in ilk durağı, Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka oldu. Guterres'in Borodyanka ve Bucha'dan sonra üçüncü durağı Irpin oldu. Guterres, daha sonra Zelenskiy ile görüşmek üzere başkent Kiev'e dönmüştü.
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