Rusya: Ukrayna'nın Saratov bölgesine yönelik İHA saldırısında 2 kişi öldü

09:4813/12/2025, Cumartesi
AA
Ukrayna ordusu, Saratov bölgesine yönelik İHA'larla saldırı düzenledi
Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Saratov bölgesine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini kaydetti.


Saldırı sonucu bir apartman, anaokulu ve hastanenin hasar gördüğünü ifade eden Busargin, olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Busargin, "Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.


Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece 41 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği, bunların 28'inin Saratov bölgesi üzerinde düşürüldüğü bildirildi.



