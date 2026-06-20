Rusya: Ukrayna'ya ait 190'a yakın İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde yok ettik

Dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 07.00'ye kadar 187 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.