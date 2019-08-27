Dünya Rusya Umarım İdlibde durum tümüyle normale dönecek
AVRUPA

Rusya: Umarım İdlib'de durum tümüyle normale dönecek

Rusya: Umarım İdlib'de durum tümüyle normale dönecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'de çatışmasızlık bölgesine ilişkin Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaların zorluklara rağmen uygulandığına dikkati çekerek, "Umarım İdlib'de durum şimdi istikrara kavuşacak ve tümüyle normale dönecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Moskova'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında İdlib konulu anlaşmaların devam ettiğini hatırlatan Şoygu, "İdlib anlaşmaları uygulanmaya devam ediyor ancak bazı zorluklar var." ifadesinin kullandı.

Şoygu, Rus ve Türk ordularının İdlib'de ortak devriye yaptığını vurgulayarak, "Türk devriyeleri çatışmasızlık bölgesinin içinde, bizim devriyelerimiz çatışmasızlık bölgesinin dışında ancak çatışmasızlık bölgesinin güneyinden gelen saldırılara seyirci kalamazdık, bu nedenle Türk meslektaşlarımızı attığımız ve atacağımız adımlar hakkında bilgilendirdik." diye konuştu.

  • Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından İdlib'deki durumun normalleşmesini umduklarına işaret eden Şoygu, "Umarım İdlib'de durum şimdi istikrara kavuşacak ve tümüyle normale dönecek." dedi.

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