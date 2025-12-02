Rusya Zaporijya bölgesinde ilerliyor: İki yerleşim birimini ele geçirdi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve gaz altyapı tesisleri ile mühimmat depolarının da vurulduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 141 bölgenin de ateş altına alındığı belirtildi.