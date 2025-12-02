Rusya Zaporijya bölgesinde ilerliyor: İki yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Zeleniy Gay ve Dobropolye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve gaz altyapı tesisleri ile mühimmat depolarının da vurulduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 141 bölgenin de ateş altına alındığı belirtildi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, dün Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Harkiv bölgesindeki Volçansk (Vovçansk) şehirlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğini açıklamıştı.