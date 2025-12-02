Yeni Şafak
Rusya Zaporijya bölgesinde ilerliyor: İki yerleşim birimini ele geçirdi

14:072/12/2025, Salı
AA
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve gaz altyapı tesisleri ile mühimmat depoları da vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Zeleniy Gay ve Dobropolye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Cephe hattında bazı yeni yerleşim yerlerinin ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada,
"Doğu askeri birlikleri aktif eylemleriyle Zaporijya bölgesindeki Zeleniy Gay ve Dobropolye yerleşim birimlerini kurtardı"
ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve gaz altyapı tesisleri ile mühimmat depolarının da vurulduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 141 bölgenin de ateş altına alındığı belirtildi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, dün Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Harkiv bölgesindeki Volçansk (Vovçansk) şehirlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğini açıklamıştı.




